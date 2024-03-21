Челябинским школьникам о правилах поведения на железной дороге рассказал робот

Цифровой помощник ЮУЖД ответил на вопросы ребят

Челябинским школьникам о правилах поведения на железной дороге рассказал робот Алекс. «Поезд знаний» на станции Челябинск посетили 133 школьника, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

В этот раз железнодорожники впервые представили новые разработки: цифрового помощника — робота и сенсорную панель. Робот отвечал на вопросы ребят о правилах поведения на железной дороге. Полученные знания школьники закрепили на «умной» сенсорной панели.

Вместе с вагоном безопасности в составе «Поезда знаний» работал экологический вагон-лаборатория и вагон испытаний контактной сети.

Детям рассказали правила электробезопасности и показали принципы работы электрооборудования на железной дороге, а также напомнили правила поведения на железной дороге, но и провели увлекательные опыты: показали, как происходит процесс фильтрации воды, как берутся пробы, проводится замер шумового воздействия.

С начала года в Челябинской области на полигоне ЮУЖД не зафиксировано происшествий с участием детей и подростков.