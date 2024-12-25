Челябинским семьям доступна бесплатная поддержка психологов, логопедов и дефектологов

Алексей Текслер посетил районный Центр психолого-педагогической помощи

В Центре психолого-педагогической помощи Калининского района города Челябинска работают с семьями и образовательными организациями Челябинска. Направление работы — забота о благополучии детей.

Здесь помогают создать психологически безопасное пространство для детей и взрослых, принимать решения родителям и педагогам в ситуациях жизненного выбора, когда речь идет о развитии ребенка.

На занятия принимают детей с нарушениями в развитии, трудностями в социальной адаптации, в кризисном состоянии, также с трудностями в освоении основных общеобразовательных программ. Ежедневно специалисты проводят 50 консультаций и 30 коррекционно-развивающих занятий.

Например, в сенсорной комнате занимаются с детьми, у которых выявлены различные особенности — например аутизм, — которые мешают нормальному взаимодействию с миром. Их учат говорить, понимать речь. Одно занятие в сенсорной комнате в частных реабилитационный центрах стоит 1800 рублей, а здесь занятия бесплатные.



Также есть специальный комплекс, который помогает снять тревожность перед экзаменами. Школьные психологи отбирают ребят из 9—11‑х классов, которые отличаются повышенной тревожностью и направляют в этот центр. Здесь идут групповые занятия.

На этом же комплексе занимаются воспитатели детских садов и учителя, которые столкнулись с эмоциональным выгоранием, а также родители детей-инвалидов, которые не могут принять диагноз ребенка. И еще — переселенцы из Донбасса, которые пережили бомбежки, и семьи участников СВО, потерявшие близких.

Здесь есть круглосуточная служба психологической помощи и поддержки «Ты не один». Обратиться можно на телефон доверия и в оnline-чат.





Такие центры сегодня работают во всех районах Челябинска. Помощь квалифицированная, на самом высоком уровне, в центрах собрано специальное современное оборудование.



«Это хороший пример, его нужно масштабировать на весь регион. Пообщался с родителями, все они говорят об отличном результате. Видна динамика, дети начинают проходить курс и достаточно быстро получаем результат. Надо сказать, что современные инновационные технологии тоже родом из Челябинской области. Наша компания «Инновации детям» активно работает с центром, и это тоже дает положительный эффект», — отметил губернатор Алексей Текслер.