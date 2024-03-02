Челябинским росгвардейцам передали новейшие противодронные ружья

Они помогут в выполнении задач в рамках СВО

Бойцы управления Росгвардии по Челябинской области получили новейшее оружие — блокираторы дронов. Они помогут войскам нацгвардии спасать не только жизни людей, но и личного состава при выполнении задач в рамках спецоперации. Оружие бойцам передал первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе управления.

Передавая оружие, Владимир Гусак поблагодарил росгвардейцев за мужество и самоотверженность, которые они проявляют в зоне спецоперации.