«На лекции расскажут о кибертравле, зависимости и депрессиях у подростков. Покажут, как сделать ребенка самостоятельным и защищенным одновременно. Научат говорить с детьми доверительно», — уточняют организаторы.
Мероприятие проводится при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. В качестве экспертов приглашены психолог, руководитель АНО «Территория безопасности» Анастасия Беренова и разработчик курса «Безопасность ребенка, подростка» Максим Беренов.
Вход на лекцию открыт для всех.
Встреча с родителями состоится 18 марта с 18:30 до 20:00 в Информационном центре по атомной энергии (г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 107).
«Почта доверия» появится в школах Челябинской области.