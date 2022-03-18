Челябинским родителям расскажут о травле в школах

Открытая лекция пройдет вечером 18 марта

В Челябинске пройдет лекция для родителей о травле в школе. Эксперты объяснят взрослым, как распознать признаки буллинга и чем помочь ребенку в непростой ситуации.

«На лекции расскажут о кибертравле, зависимости и депрессиях у подростков. Покажут, как сделать ребенка самостоятельным и защищенным одновременно. Научат говорить с детьми доверительно»,

— уточняют организаторы.

Мероприятие проводится при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. В качестве экспертов приглашены психолог, руководитель АНО «Территория безопасности» Анастасия Беренова и разработчик курса «Безопасность ребенка, подростка» Максим Беренов.

Вход на лекцию открыт для всех.