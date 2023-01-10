Челябинским пенсионерам предложили 15% скидку на проезд в поездах

Дешевые билеты можно купить в определенные периоды

В 2023 году железнодорожники предоставляют скидку в 15% пассажирам в возрасте от 60 лет. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, речь идет о поездах дальнего следования, формируемых «Федеральной пассажирской компанией».

Более дешевый билет можно купить только на место в купейном вагоне. Таким образом, железнодорожники снизили стоимость тарифного плана «Для пассажиров 60+», чтобы повысить доступность комфортных поездок на поезде для представителей старшего поколения.

Воспользоваться этим предложением можно практически весь этот год, а именно с 10 января по 22 декабря, за исключением нескольких периодов, например летнего. Совершать поездки в рамках данного тарифа можно в следующие даты: с 10 января по 21 февраля, с 28 февраля по 24 апреля, с 16 по 31 мая, с 16 сентября по 30 октября и с 7 ноября по 21 декабря. Оформить билет со скидкой можно не позднее чем за неделю до отправки состава.

«Для получения скидки в кассе пассажирам необходимо просто предъявить документ, удостоверяющий личность, в котором содержится информация о дате рождения. При оформлении электронного билета скидка будет применяться автоматически после ввода информации о дате рождения», — сообщили на Южно-Уральской железной дороге.

Скидку нельзя одновременно использовать с другими акциями и специальными предложениями. Подробные условия можно найти на официальном сайте РЖД.

Автор: Марат Худяков