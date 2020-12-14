Минувшей ночью дороги от снега чистили более 120 единиц техники. Сегодня днём, 14 декабря, управляющие компании вывели ещё больше машин. Кроме того, подрядчикам пришлось устранять последствия коммунальной аварии. Подробнее рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинской области.
«В ночь на 14 декабря на улицах Челябинска работало 124 единицы техники: 35 комбинированных дорожных машин, 49 тракторов МТЗ, 17 погрузчиков, 20 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогали 42 дорожных рабочих. Также минувшей ночью по шоссе Металлургов, 29 произошел выход воды на проезжую часть — произошёл прорыв канализации»,— рассказали в Комитете.
За ночь подрядчики вывезли на полигон 563 тонны снега. Кроме того, дорожники очищали остановочные комплексы и тротуары, а также подсыпали опасные участки для предотвращения гололёда.
Сегодня днём на дороги вышли 167 единиц техники: 37 комбинированных дорожных машин, 74 трактора МТЗ, 31 погрузчик, 22 самосвала и 3 автогрейдера. Дорожных рабочих почти в семь раз больше — технике помогают 284 человека.