Челябинским дорожникам вновь пришлось воевать с коммунальной аварией

Вода вышла прямо на проезжую часть минувшей ночью на шоссе Металлургов.

Минувшей ночью дороги от снега чистили более 120 единиц техники. Сегодня днём, 14 декабря, управляющие компании вывели ещё больше машин. Кроме того, подрядчикам пришлось устранять последствия коммунальной аварии. Подробнее рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинской области.

«В ночь на 14 декабря на улицах Челябинска работало 124 единицы техники: 35 комбинированных дорожных машин, 49 тракторов МТЗ, 17 погрузчиков, 20 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогали 42 дорожных рабочих. Также минувшей ночью по шоссе Металлургов, 29 произошел выход воды на проезжую часть — произошёл прорыв канализации»,— рассказали в Комитете.

За ночь подрядчики вывезли на полигон 563 тонны снега. Кроме того, дорожники очищали остановочные комплексы и тротуары, а также подсыпали опасные участки для предотвращения гололёда.

Сегодня днём на дороги вышли 167 единиц техники: 37 комбинированных дорожных машин, 74 трактора МТЗ, 31 погрузчик, 22 самосвала и 3 автогрейдера. Дорожных рабочих почти в семь раз больше — технике помогают 284 человека.