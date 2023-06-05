Челябинским детям через игру напомнили о главных правилах безопасности

За верные ответы на вопросы ребята получали настольную версию игры

На фестивале мороженого, прошедшем в выходные в челябинском городском саду им. Пушкина, ребятам предложили совместить приятное с полезным: через игру «Приключения кнопки спасения» вспомнить о правилах безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе «Интерсвязи».

Задача ребят — по большому игровому полю добраться из школы до дома. Участникам могли выпасть вопросы о безопасности: что делать при виде бездомной собаки, как правильно переходить дорогу и так далее.

За правильные ответы детям дарили настольную версию игры. Всего успели раздать 200 копий.

В компании «Интерсвязь» напомнили, что игру разработали, в том числе, чтобы рассказать ребятам о кнопке «SOS» на «Умных домофонах». При ее нажатии и пятисекундном удержании вызов поступает в Службу-112. Для пользования услугой не обязательно быть абонентом компании. За последние несколько лет воспользовались ей порядка 60 тысяч раз.

О том, как прошел прошел фестиваль мороженого «ЕдиноРожок» — в отдельном материале ИА «Первое областное».