Челябинским айтишникам советуют пойти в разведку по контракту

Депутат Госдумы рассказал, зачем на передовой нужны «цифровые» люди

Военнослужащий по контракту будет отвечать за тот участок ратной работы, на котором он действительно необходим. Служба будет идти в той сфере, в которой он является специалистом. Об этом на XXIV Фестивале СМИ Челябинской области заявил депутат Госдумы Олег Голиков, передает корреспондент Первого областного информагентства. Сам парламентарий на протяжении полугода принимал участие в спецоперации и получил орден Мужества.

По его словам, потребность есть в специалистах из ИТ-сферы, то есть тех, кто «дружит» с цифровыми технологиями и сложной техникой.

«Контрактная основа позволяет более четко распределить, кого и куда надо направлять. Человека в зависимости от звания, должности и его специальности можно будет ставить на те участки, на которых он более необходим. Например, мы так делаем с контрактниками, которые идут у нас айтишниками. Берем их в подразделения роты разведки, потому что там работа с компьютерами и очень сложной техникой и там такие люди нужны», — сказал Олег Голиков.

Депутат добавил, что контракт дает военнослужащему понимание, сколько ему служить (полгода или год), они видит свой перспективы, а если захочет, то сможет остаться в армии. Также парламентарий затронул тему СВО, кратко рассказав о службе в зоне боевых действий.

«Зарплата хорошая, технику дают. Конечно, надо работать с головой, думать, смотреть, вертеться: работают беспилотники и артиллерия. Само собой, что люди идут туда через подготовку и слаживание, даже если у них нет опыта боевых действий. Командиры все объясняют и подробно рассказывают. В итоге на передовую приходит подготовленный человек, который понимает, что ему делать в той или иной ситуации», — резюмировал депутат Госдумы.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как южноуральцы работали в Донбассе под обстрелами боевиков. Сам же Олег Голиков подробно описал нашему корреспонденту, как он отслужил два трехмесячных контракта в добровольческом отряде «Каскад», который занимался разведкой с помощью беспилотников.