Челябинских волонтеров наградили на форуме «Патриоты Урала» за помощь бойцам СВО

Благодарности вручил полпред президента Артем Жога

Накануне, 8 ноября, в Новом Уренгое прошел IV форум «Патриоты Урала». Участники форума, в том числе волонтеры различных организаций из Челябинской области, обсудили помощь бойцам СВО, их семьям, а также патриотическое воспитание молодежи. Тем, кто внес весомый вклад в помощь военнослужащим, полпред президента России на Урале Артем Жога объявил благодарность, сообщили в аппарате полпреда.

Участников форума поприветствовал Артем Жога. Он подчеркнул, что как никто другой знает проблемы и запросы бойцов. Эти и другие темы, а также проекты и инициативы обсудили на пленарной сессии свыше 250 волонтеров из 12 регионов. В их числе — делегация из Челябинской области в составе около 20 человек: это представители Фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО и других организаций, а также участник программы «Герои Южного Урала» Алексей Рожков. Возглавила делегацию зампредседателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.

«Подобные площадки — мощный инструмент для развития гражданского общества. Всегда важно общаться с друзьями и коллегами, с кем вместе помогаем нашим бойцам, их семьям и жителям нашей необъятной Родины»,— отметил Алексей Рожков в своем телеграм-канале.

После сессии Артем Жога передал благодарственные письма полномочного представителя президента на Урале тем, кто внес значительный вклад в поддержку бойцов и их семей. Из Челябинской области их получили коллективы благотворительного фонда «Мамины руки» и АНО «Центр социальной поддержки граждан „Копейский Народный фронт — Вместе“».

Кроме того, участники форума посетили выставки достижений уральских производителей военно-промышленного комплекса, проектов НКО и волонтерских организаций.

Форум «Патриоты Урала» прошел в четвертый раз. Его цель — объединить волонтеров и активистов.

«Когда нас много, нас не одолеть. Наша сила — в единстве»,— подчеркнул Артем Жога.

Следующий форум пройдет в марте 2026 года в Ханты-Мансийске.