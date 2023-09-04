Челябинских водителей предупредили об организации реверса в районе «Логоцентра»

Дорожные работы идут на Юго‑Восточном обходе города

4 сентября на автодороге Юго-Восточный обход г. Челябинска в районе «Логоцентра» утром скопились машины из-за дорожного ремонта. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что на месте организован реверс.

Затруднения в движении транспорта возможны из-за ремонта дорожного полотна. В ведомстве не уточнили сроки работ, лишь предупредили о возможных заторах.





Напомним, сегодня утром в Челябинске образовались семибалльные пробки. Многие горожане связывают заторы с началом учебного года, так как в город вернулись студенты, школьники стали выезжать к учебным заведениям. Традиционно в сентябре после садового сезона возвращаются дачники.