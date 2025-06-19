Челябинских водителей предупредили о 15 новых комплексах фиксации нарушений

Камеры начнут работать с 20 июня



С 20 июня 2025 года на дорогах Челябинской области начнут работу 15 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает ГАИ. Это позволит усилить контроль за безопасностью дорожного движения и снизить количество ДТП. Новые комплексы распределены следующим образом: шесть установлены на федеральных автодорогах, семь — на региональных, и два — в черте города Челябинска.

Эти системы будут фиксировать различные нарушения. Теперь водителям следует быть особенно внимательными, так как комплексы будут отслеживать проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, они будут фиксировать невыполнение требования остановиться перед стоп-линией, что часто приводит к опасным ситуациям. Нарушения скоростного режима также попадут в поле зрения новых комплексов, как и случаи неиспользования ремней безопасности. Наконец, системы будут контролировать выезд на полосу встречного движения, один из самых опасных маневров, часто заканчивающийся серьезными последствиями.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.