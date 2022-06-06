Челябинских таксистов ждет массовая проверка

7 июня за водителей легковых и маршрутных такси возьмутся 23 экипажа ДПС

Управление ГИБДД по Челябинску 7 июня проведет сплошную проверку водителей легковых и маршрутных такси. Сотрудников Госавтоинспекции интересуют нарушения правил дорожного движения, в том числе — правил перевозки детей, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей легковых и маршрутных такси в рамках программы профилактики дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать на соблюдение правил перевозки детей. Кроме того, с маршрутов будут сниматься автобусы и автомобили, не отвечающие требованиям технических регламентов.

В проверке будут задействованы 23 экипажа специализированной роты областного полка ДПС.