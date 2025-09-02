Челябинских страховщиков обязали защищать права пациентов на территории всей России

Человеку обязаны оказать помощь, куда бы он ни поехал

С 1 сентября 2025 года в России начинают действовать нововведения в системе обязательного медицинского страхования, направленные на защиту прав пациентов, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

«Теперь страховые медицинские организации будут оказывать сопровождение застрахованным лицам независимо от их местонахождения», — отмечают в пресс-службе.

Это значит, что, если пациент столкнулся с какой-то медицинской проблемой (например, не знает, где находится поликлиника в чужом городе, или с него требуют деньги за услуги, которые должны оказывать по полису ОМС), он всегда может обратиться за помощью к страховщику, у которого получал полис.

Для жителей Челябинской области это:

• ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ОМС»: 8 800 555 1001 (круглосуточно);

• АО «АСТРАМЕД-МС» (СМК): 8 800 250 0160 (пн. — чт. с 8:30 до 17:00, пт. с 8:30 до 16:00, автоответчик в нерабочее время);

• ООО «СК „ИНГОССТРАХ-М“»: 8 800 600 2427 (круглосуточно);

• АО «СК „СОГАЗ-МЕД“»: 8 800 100 0702 (круглосуточно);

• ООО «СМК РЕСО-МЕД»: 8 800 200 9204 (круглосуточно).

Также доступен единый номер контакт-центра ОМС: 8 800 300 1003.