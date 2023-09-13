Челябинских старшеклассников научат завязывать хирургические узлы

В столице Южного Урала пройдет тематический фестиваль

15 сентября в Челябинске для школьников старших классов пройдет первый профориентационный фестиваль «На страже здоровья». Ребят, которые планируют связать свою жизнь с медициной, познакомят со спецификой обучения в медицинском вузе и колледже и научат некоторым азам профессии, сообщили в пресс-службе комитета по делам образования Челябинска.

Фестиваль пройдет в помещениях Южно-Уральского государственного медицинского университета. Принять в нем участие смогут школьники 8—11 классов. Ребят научат измерять артериальное давление, определять коленный рефлекс, завязывать первые хирургические узлы на тренажерах, а также определять, что болит у маленького ребенка. Кроме того, школьники попрактикуются в оказании первой помощи и надевании противочумного костюма, а еще узнают о том, как работают телемедицина и новые ИТ-технологии в медицине и как изготавливают лекарства.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф.