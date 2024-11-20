Челябинских школьников приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде «Культура вокруг нас»

Все участники получат дипломы, грамоты или сертификаты

В Челябинской области учащиеся 1—11-х классов могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Культура вокруг нас». Ребят ждут интересные задания по русскому языку, литературе, истории и искусству, которые помогут школьникам не только проверить свои знания, но и повысить эрудицию и научиться находить взаимосвязи между культурой и историей страны, сообщили в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты».

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте «Учи.ру» до 2 декабря включительно. Олимпиада содержит восемь заданий на разные темы, на выполнение дается 60 минут. Организаторы уточняют, что задания составлены так, чтобы тренировать у ребенка логику и критическое мышление.

«В этом году мы сделали акцент на межпредметности — например, одно из заданий погружает в историю через изучение устаревших слов, другое — позволяет найти географические отсылки в литературных произведениях. Это дает ученикам возможность не только проверить свои знания, но и посмотреть на школьные предметы в едином культурном контексте, увидеть взаимосвязи и, главное, пробудить любознательность и интерес к изучению нашего богатого наследия»,— отметила руководитель департамента олимпиад образовательной платформы «Учи.ру» Дарья Островская.

Интерес к олимпиаде большой: в прошлом году участие в проекте приняли более миллиона школьников. Участники получают дипломы, грамоты или сертификаты в зависимости от результатов.

Олимпиаду проводят при поддержке национального проекта «Культура».