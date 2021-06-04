Челябинских школьников приглашают на занятия с лошадьми

Для ребят из групп риска и инвалидов они бесплатные

В Челябинске школьники могут посещать занятия по иппотерапии в конном клубе «Буян». Со следующего понедельника, 7 июня, до конца августа здесь будет работать группа продленного дня, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Для ребят из детских домов и реабилитационных центров, а также для инвалидов при предъявлении документов занятия будут бесплатными.

«Занятия верховой ездой, кроме удовольствия, несут и оздоровительный эффект, особенно при легких формах остеохондроза и сколиоза, а также при гастрите, нарушениях психики, мышечной дистрофии и ДЦП», — отмечают в пресс-службе мэрии города.

Узнать подробности о проекте можно по номеру телефона: 8-351-238-48-28.