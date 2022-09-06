Челябинских школьников приглашают на областной хакатон по scratch‑технологиям

Соревнования среди юных программистов пройдут онлайн

Школьники из Челябинской области, увлекающиеся созданием анимированных историй и компьютерных игр, могут принять участие в областном хакатоне по scratch-технологиям, который состоится онлайн 24 сентября. Участие в соревнованиях могут принять школьники в возрасте от 8 до 13 лет включительно, сообщает пресс-служба Регионального центра технического творчества.

Для того чтобы принять участие в хакатоне, необходимо собрать команду из двух-трех человек и зарегистрироваться в специальной форме до 23 сентября. При этом предусмотрены две возрастные категории: младшая — с 8 до 10 лет и старшая — с 11 до 13 лет. Зарегистрированным участникам на электронную почту придет ссылка, по которой необходимо будет быть онлайн 24 сентября.

Каждой команде-участнику потребуется два компьютера или ноутбука с подключением к интернету. Один из них должен быть оборудован веб-камерой. Задания станут известны в день проведения хакатона.

«Хакатон — отличный способ прокачать свои знания в области программирования и получить бесценный опыт. На соревнованиях ребята учатся работать в команде, коммуницировать между собой, пробовать разные роли, переживать неудачи и общий успех. Ведь за короткий промежуток времени — на выполнение заданий отводится всего три часа — необходимо придумать и реализовать идею, и чем креативнее — тем лучше», — прокомментировал руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Все участники соревнований получат электронные сертификаты, а победители — кубки, медали и дипломы.