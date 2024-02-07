Челябинских школьников познакомят с промышленным производством через экскурсии

Ребятам покажут, где могут пригодиться получаемые ими школьные знания

Этой весной в Челябинске на заводе «ОМК Трубодеталь», входящем в состав Объединенной металлургической компании, начнут проводить экскурсии для школьников. Ребят в возрасте от 10 лет будут знакомить с историей предприятия, а также показывать, как устроено современное промышленное производство, рассказали в пресс-службе ОМК.

В разработке экскурсий принимают участие специалисты по промышленному туризму компании, а также эксперты московского образовательного центра Школы гида «Глазами инженера». Водить школьников будут по безопасным маршрутам. Менее чем за два часа они побывают в различных цехах и лабораториях, познакомятся с основными процессами производства, посмотрят, как работают заводчане и, возможно, определятся с будущей профессией.

«Одна из ключевых аудиторий, которая приходит с экскурсиями на наши заводы, — это школьники. От них всегда много вопросов, им интересно, как устроены те или иные производственные процессы, какие профессии есть на наших заводах, используют ли наши инженеры искусственный интеллект или другие цифровые решения. Постараемся ответить на эти и многие другие вопросы просто и доступно, сделать наши производства понятными детям»,— рассказала руководитель направления культурных проектов ОМК Наталия Щербакова-Юницкая.

Она подчеркнула, что новые маршруты будут отвечать современным требованиям работы с детской аудиторией, так как составляются в соответствии с педагогическими рекомендациями. Также Наталия Щербакова-Юницкая добавила, что целью экскурсий является показать, где и как школьники смогут применять полученные в школе знания.

Подобные экскурсии также будут проводить на заводах Объединенной металлургической компании в Выксе Нижегородской области, Чусовом Пермского края и Благовещенске Республики Башкортостан.

Магнитогорский металлургический комбинат также проводит экскурсии, причем уже не первый год. Программы самые разные: с посещением музея, доменного и прокатного цехов, а также доступны исторические прогулки.