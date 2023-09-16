Челябинских школьников познакомили с цифровыми технологиями

На Алом Поле провели образовательную игру «День Цифры»

Сегодня, 16 сентября, в Челябинске на Алом Поле провели образовательно-развлекательную игру для школьников «День Цифры». Ребята познакомились с проектами южноуральских инновационных компаний, узнали о том, как устроен компьютер и какие ИТ-профессии сейчас востребованы, передает ИА «Первое областное».

В большом формате «День Цифры» в Челябинске прошел впервые. На площадке собрались школьники в возрасте от 10 до 14 лет, а также их родители. Скучать не пришлось ни тем, ни другим: на мероприятии работали разные интерактивные площадки, специалисты подробно рассказывали об информационных технологиях и знакомили с популярными и востребованными профессиями в ИТ-сфере.

Также ребята принимали участие в различных командных играх. Командам-победителям вручили призы от партнеров мероприятия.

На «Дне Цифры» побывала общественный деятель, основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она подчеркнула, что подобные мероприятия очень важны, так как они вовлекают детей в ИТ-сферу посредством игр.

«Губернатор Алексей Текслер уделяет большое внимание развитию информационных технологий, цифровых технологий в регионе. Для детей работают кванториумы, КУБы. У нас в регионе работает 29 ссузов по подготовке профессиональных кадров и семь вузов. Ежегодно выпускаются 1700 профессионалов. Но время не стоит на месте, оно идет вперед, и нам нужны высоко квалифицированные специалисты, чтобы мы могли нашу страну вывести на новый технологичный уровень»,— сказала Ирина Текслер.

Также в рамках мероприятиях активистам ИТ-сферы вручили паспорта.