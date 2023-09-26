Челябинских школьников навестила военная полиция

Подростки узнали, чем занимаются бойцы в красных беретах на улицах мирных городов и в прифронтовой полосе

Ученики челябинской школы № 137 на днях принимали необычных гостей: к ним в гости пришли военные полицейские. Как рассказали Первому областному информагентству в военной комендатуре города, сотрудники ВП объясняли подросткам, чем их служба отличается от работы органов внутренних дел, и дали возможность ощутить себя настоящими бойцами: примерить бронежилеты, подержать дубинки и шокеры, пощелкать наручниками.



«МВД занимается защитой жизни и здоровья населения, военная полиция выполняет то же самое в отношении военнослужащих. Согласно уставу, военная полиция предназначена для защиты жизни и здоровья, прав и свобод военнослужащих, гражданского персонала, обеспечения в ВС РФ законности, правопорядка и дисциплины. Своя специфика, конечно, есть: мы организуем патрулирование в тех местах, где сконцентрированы военнослужащие, на территории воинских частей, в ближайших к ним районах. Это и постарались донести до школьников», — объясняет старший инспектор отделения гарнизонной и патрульной службы военной комендатуры Челябинска Иван Лопатин.

Военным полицейским приходится, конечно, не только блюсти права солдат и офицеров, но и предотвращать правонарушения: задерживать позволивших себе употребить спиртное, разыскивать ушедших в самоволку военнослужащих. Своя специфика — в зоне боевых действий. Челябинская военная комендатура регулярно отправляет сотрудников в командировки в Сирийскую Арабскую Республику и в зону специальной военной операции.

10—13-летние подростки о возможности службы в военной полиции пока не задумываются. Иван Лопатин признается: гораздо больше школьников заинтересовала экипировка, которую принесли с собой гости в красных беретах.

«Мальчишки есть мальчишки. Они с удовольствием примеряли бронежилеты, расспрашивали, как пользоваться другими спецсредствами: дубинками, электрошокерами, рациями. Но наша главная цель — это военно-патриотическое воспитание молодежи. Поэтому визит в школы военных полицейских — не последний, будем продолжать общаться с подростками», — заключает старший инспектор.

Напомним, военно-патриотическим воспитанием на Южном Урале занимаются не только силовики, свой вклад вносят общественники. Так, по инициативе фонда «Защитники Отечества» 22 сентября ученики челябинской школы № 68 встретились на «Уроке мужества» с ветераном СВО, а в мирной жизни — хореографом Сергеем Бормотовым.