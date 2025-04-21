Челябинских школьников и студентов научат снимать кино

Также покажут, как делать грим, шить костюмы и писать сценарии

Молодые, творческие и талантливые южноуральцы уже этим летом соберутся на Первом Молодежном кинофоруме «МолоКО». Мероприятие станет платформой для общения, обучения и обмена опытом между новичками и профессионалами киноиндустрии. Подробнее о мероприятии ИА «Первое областное» рассказали организаторы.

«Нынешние подростки — это наше будущее, именно им развивать наш регион во всех сферах деятельности», — считает продюсер проекта Оксана Кобякова.

Форум призван показать участникам, какие возможности открываются перед ними в сфере кино и медиа. В программе запланированы лекции и мастер-классы, которые помогут подросткам лучше понять, как устроена индустрия и какие навыки необходимы для успешной карьеры.





В Челябинск приедет актер театра и кино Александр Метелкин, известный по фильмам «Летучий корабль», «Перевал Дятлова», «Тур с Иванушками», «Блиндаж», «Злой город». Еще один спикер — актриса театра и кино Полина Казанцева, снималась в фильмах «Бедный олигарх2», «Ле. Ген. Да», «Бессмертные».

В областной столице для молодых и талантливых проведут мастер-классы по работе с оборудованием, по художественному гриму и созданию костюмов для кино, актерскому мастерству. На лекциях ребятам расскажут, как написать сценарий, продвинуть себя и свои фильмы.





Школьники покажут свои киноработы.

«Пусть не совсем профессионально, где-то на любительском уровне, это не важно, главное, чтобы у ребят было стремление творить и развиваться», — сказал Сергей Спиридонов.

Принять участие в кинофоруме и кинофестивале могут школьники, студенты, ученики творческих студий и их руководители.

Само мероприятие состоится 6 июня в кинотеатре «Импульс».

В Челябинской области последние два года большое внимание уделяется развитию креативных индустрий и даже создана региональная кинокомиссия. Фестиваль и форум «МолоКО» проводятся при поддержке гранта губернатора Челябинской области и Фонда президентских грантов.