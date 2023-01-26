Челябинских школьников и студентов научат грамотно распоряжаться деньгами

Ребят приглашают на онлайн-вебинары

Ученики 8—11 классов, студенты техникумов и колледжей из Челябинской области смогут повысить свою финансовую грамотность. К онлайн-вебинарам можно будет подключиться как целым классом, так и индивидуально, рассказали в пресс-службе челябинского отделения Уральского главного управления ЦБ РФ.

На уроках обсудят более 20 тем. Ребята узнают, как грамотно распоряжаться личными деньгами, также углубятся в вопросы кибербезопасности: специалисты расскажут о способах защиты от мошенничества в интернете. Некоторые уроки затронут историю наличных денег и денежного обращения.

Закрепят материал ребята с помощью «Игр по финансовой грамотности» Банка России.

Напомним, ранее мы рассказывали о шести способах сохранить и приумножить сбережения в 2023 году. Выяснили, куда вложить деньги, чтобы спасти от инфляции.