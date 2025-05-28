Челябинских роботов-манипуляторов оценил председатель правительства Михаил Мишустин

Продукцию «Завода роботов» представили на выставке «Металлообработка — 2025»

Михаил Мишустин познакомился с роботами-манипуляторами, которых производят на челябинском «Заводе роботов». Председателю правительства показали возможности 6-осевых машин RusRobot грузоподъемностью 60 и 120 килограммов, сообщают в пресс-службе завода.

Вся техника была представлена на выставке «Металлообработка — 2025». В том числе здесь презентовали нового консольно-портального робота RusRobot GR-40 грузоподъемностью 45 килограммов. Михаилу Мишустину показали видеоматериалы с производственной линии, где уникальная техника заработала 26 мая.

Также председателю правительства представили планы по строительству новых заводов, которые займутся производством промышленных роботов. Как передают в пресс-службе правительства, Михаил Мишустин выразил уверенность в дальнейшем успехе проекта.