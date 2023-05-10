Челябинских промышленников обязали снизить выбросы из‑за пожаров в соседних регионах

Запах гари и дымка вновь накрывают Южный Урал

Дым от пожаров в Свердловской, Курганской и Тюменской областях вновь провоцирует появление дымки с неприятным запахом в Челябинске и в других территориях области. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии, где подчеркнули, что в большинстве районов города есть превышения по взвешенным веществам. Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух, а специалисты продолжают следить за ситуацией с помощью постов экомониторинга.

«Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15—20 процентов и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования», — заявили в ведомстве.

По данным единой системы мониторинга качества воздуха, превышения по взвешенным веществам фиксируют в среднем на 0,6 от предельно допустимой концентрации. Если выбросов в воздухе становится больше, то все данные тут же передают в надзорные органы, которые принимают меры реагирования.

Впрочем, добавляют дыма и возгорания на территории Челябинской области: за последние сутки огнеборцы тушили 80 техногенных пожаров. К счастью, накануне им удалось справиться с крупным возгоранием на территории нацпарка «Зигальга», но огонь за несколько дней прошел более тысячи гектаров территории.

Ситуация усугубляется и тем, что в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше объявлен режим НМУ до 15 часов 10 мая. При появлении сильного запаха гари специалисты советуют не открывать окна, пить больше воды и меньше находиться на улице. Важно как можно чаще проводить влажную уборку в помещениях.