Челябинских предпринимателей оштрафовали на шесть миллионов за отсутствие договора о вывозе мусора

Минэкологии выставило претензии 280 предприятиям

В Челябинской области проверили бизнес на наличие договоров о вывозе мусора. Оказалось, что такой услугой пренебрегают некоторые предприниматели, хотя деятельность их компаний подразумевает образование и накопление отходов. По итогам прошлого года таких нарушителей оштрафовали на шесть миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального министерства экологии.

По закону, если на территории компании образуется мусор, нужно заключить договор с региональным оператором. За отсутствие документа за 2022 год завели 280 административных дел.

«Если нежилые помещения или земельные участки предоставлены в аренду, договор должен заключать арендатор. Кроме случаев, когда вывоз мусора включен в оплату коммунальных услуг в соответствии с условиями аренды. Однако тут рекомендуется составить дополнительное соглашение, где право собственности на отходы переходит арендодателю», — добавили в Минэкологии.

Если договора с регоператором нет, для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч.

Напомним, ранее жителям области напомнили о специальном назначении желтых мусорных баков. Люди по привычке бросают в контейнеры для вторсырья все подряд.