Челябинских предпринимателей научат искусству эффективного общения

Конференция «Бизнес как искусство» завершит череду образовательных проектов центра «Мой бизнес»

В Челябинске, в Центре международной торговли, 19 декабря состоится образовательная конференция для предпринимателей «Бизнес как искусство». Участников — а ими могут стать как действующие, так и потенциальные самозанятые и предприниматели — ждут тренинги, мастер-классы, подведение итогов Премии в области клиентского сервиса, а также презентация фотопроекта в рамках всероссийской акции #МойбизнесПомогает.

Участники мероприятия поговорят о трендах в маркетинге, продажах и управлении бизнесом, прокачают свои навыки переговоров, самопрезентации и эффективного общения при помощи спикеров: эксперта по продажам и переговорам, автора методологии «Дружи и Продавай» Валентина Бирюлина, автора четырех книг о маркетинге, владельца агентства персонального маркетинга Romarketing Романа Тарасенко, сооснователя косметического бренда Prosto Cosmetics, победителя премии «Главная Женщина — 2023» в категории «Индустрия Красоты» Виты Носовой и президента профессионального сообщества спикеров и экспертов «СЛОВО», а также спикера федеральных программ АО «Деловая среда» и Synergy Global Forum Игоря Носова.

Также в ходе конференции пройдет награждение победителей Премии клиентского сервиса. Экспертная группа определит лидеров по 12 направлениям. Прием заявок продолжается до 10 декабря.

Важное место в мероприятии отведено Всероссийской акции #МойбизнесПомогает, которую центр поддерживает уже третий год и которая в этом году посвящена проблеме бездомных животных. Участникам конференции «Бизнес как искусство» будет презентован арт-проект — 20 фотопортретов по мотивам знаменитых картин с участием брошенных животных. Там же у посетителей мероприятия будет возможность оказать посильную помощь приюту «Наш дом».

Конференция проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при содействии Минэкономразвития Челябинской области.