Челябинских подростков отбирают на театральные читки

Кастинг организовала областная библиотека для молодежи

В Челябинске стартовал отбор школьников для постановки театральной читки. Областная библиотека для молодежи начала кастинг претендентов. На отборе оценивают актерское мастерство и любовь к чтению. Корреспондент информагентства «Первое областное» побывала на кастинге, как это выглядит — смотрите в нашем фоторепортаже.





Проект «Театральный интенсив. Читки на русском» стартует уже во второй раз. Его организаторы хотят помочь детям преодолеть боязнь выступлений и научить безупречной работе с публикой. В течение месяца из группы незнакомцев подростки станут небольшой слаженной театральной труппой — для этого им предстоит посетить занятия по культуре и технике речи, публичным выступлениям, детальному разбору смыслов художественного произведения.

Заниматься с участниками проекта будут филологи, преподаватели сценического искусства, культурологи и театральные режиссеры. Одним из кураторов станет Тамаз Гачечиладзе — педагог, продюсер и автор многих театральных проектов.





«Для подростков очень важно сталкиваться с художественной литературой и получать навык корневого чтения, когда человек „читает“ не текст, а смысл произведения. Здесь мы и будем разбираться в смыслах — про что произведение, какую энергию несет, какие мысли пытался донести автор», — поделился Тамаз Гачечиладзе.

На кастинге школьники оказались в необычной ситуации: приходилось читать стихи с выражением и без, петь их как исполнители романсов, кричать на всю библиотеку или же делать вид, что они в слоумо. Обращались организаторы и к интересам самих школьников: просили назвать любимую книгу или песню, рассказать об увлечении и даже расспрашивали, нравится ли детям обед в школьной столовой. Преподавать занятия будет и экс-директор Челябинского драматического Камерного театра Алла Точилкина. Она считает, что в учениках важна легкость, свобода, понимание персонажей и творческая наглость.

К слову, некоторым участникам первого сезона «Театрального интенсива. Читки на русском» настолько понравились занятия, что захотелось вернуться и поучаствовать снова.





Самые активные и яркие ученики примут участие в гала-концерте. Их выступления будут оценивать члены Союза писателей и Союза театральных деятелей. Тамаз Гачечиладзе надеется, что после таких читок ребята захотят освоить актерскую профессию.