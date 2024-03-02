Челябинских перевозчиков оштрафовали за отсутствие автобусов в пригороде

В январе на маршруты выходило почти вдвое меньше транспорта

В Челябинске проверили работу перевозчиков, которые обслуживают маршруты между поселком Западным и Челябинском. Оказалось, что в январе на маршруты выходило почти вдвое меньше транспорта, чем положено по контракту. Компаниям, осуществляющим перевозки, выставлены штрафы, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Одним из нарушителей оказалось ООО «Автотранспортное предприятие 1». При проверке выяснилось, что перевозчик выпускал на маршрут № 158К «Микрорайон Белый Хутор — улица Чичерина» всего 5-6 автобусов вместо положенных 10. Таким образом, за январь был выполнен 51% работы, перевозчик недополучил 1,9 миллиона рублей. Его оштрафовали на 60 тысяч рублей.

С нарушениями в январе работало и предприятие «Запсибавто». Ежедневно на маршрут № 136К от микрорайона Белый Хутор до железнодорожного вокзала должно было выходить 12 автобусов. По факту выходило 6-7 единиц транспорта. В результате перевозчик выполнил 62% работы и недополучил четыре миллиона рублей. Ему выписаны штрафы на сумму 73 тысячи рублей.

Работу перевозчиков контролируют с помощью Интеллектуальной транспортной системы и выездных проверок.