Челябинских перевозчиков оштрафовали на 800 тысяч рублей в августе

Основное нарушение в автобусах и трамваях — неработающие валидаторы

В Челябинске каждый день идут проверки пассажирских перевозок. С ежемесячным отчетом о штрафах для транспортников ознакомил «Организатор перевозок Челябинской области». На этот раз сумма штрафов выросла до 800 тысяч рублей, что превышает ежемесячный показатель в среднем на 200 тысяч рублей.

Проверяющие совершили рейды по маршрутам регулируемых тарифов в Челябинской агломерации. Контролерам удалось проверить 424 автобуса и 10 трамваев, выписано штрафов на 800 тысяч рублей.

Основные нарушения: неработающие валидаторы, посадка/высадка пассажиров вне остановочного пункта, водители открывают не все двери, отсутствует информация установленного образца о тарифах и стоимости проезда, нарушение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам.

Эти нарушения и ранее фиксировались контролерами. Суммы штрафов для перевозчиков в летнее время в среднем составляли 600 тысяч рублей.

О том, куда обращаться по вопросам оплаты проезда, сегодня рассказали в службе организации движения Челябинска. Здесь заявили, что на проверки безбилетников привлекли дружинников.

ИА «Первое областное» ранее отвечало на основные вопросы пассажиров о валидаторах. Информация актуальна и сейчас.