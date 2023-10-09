Челябинских педагогов научат использовать возможности «Сферума»

Обучающий педсовет пройдет 16 октября

Учителя, воспитатели, педагоги, преподаватели колледжей и наставники могут посетить «Цифровой педсовет», где их научат использовать возможности сервиса «Сферум», сообщает ЦУР Челябинской области.

«Педагоги смогут поделиться опытом и узнать полезные лайфхаки для работы на платформе. Мероприятие будет полезно как начинающим пользователям сервиса, так и тем педагогам, которые уже активно используют „Сферум“», — замечают организаторы.

В качестве спикеров приглашены ведущие эксперты сферы образования. Например, учитель года России — 2018, заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета Алихан Динаев.

На «Цифровом педсовете» будет презентована Библиотека пользовательских сценариев. Это методическое пособие для учителей, которое облегчит работу на платформе.

Участники онлайн-марафона получат сертификаты, а самые активные — еще и полезные подарки. Зарегистрироваться на «Цифровой педсовет» можно по ссылке. После трансляции педагогам будет доступна запись эфира.

Мероприятие начнется в 15:00 по местному времени 16 октября.

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