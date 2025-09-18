На фасаде детского сада в Челябинске нарисовали граффити

Праздник детям устроили шефы — Упрдор «Южный Урал»

В детсаду № 17 «Семицветик» Челябинска 43 воспитанника старших групп вступили в федеральное «Движение первых» и получили напутствие от шефов — сотрудников ФКУ Упрдор «Южный Урал», сообщает пресс-служба ведомства.

Многие из сегодняшних дошколят уже в следующем году пойдут в многопрофильные инженерные средние общеобразовательные учреждения Челябинска и в будущем пополнят ряды тех, кто строит дороги.

На церемонию пришли председатель регионального совета РДДМ «Движение первых» Светлана Буравова, и. о. начальника Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов, представители мэрии, игроки ФК «Челябинск» и талисман ХК «Трактор» — белый медведь.

«Вы сегодня — малыши, а завтра — наше будущее. Неважно, кем вы станете: рабочими или врачами, дорожниками или военными, учителями или строителями, — главное, чтобы вы выросли хорошими людьми, любящими свой дом, своих близких, свою страну»,

— отметил Антон Антонов.

Светлана Буравова поблагодарила Росавтодор за системную работу с детьми — от детсадов до вузов.

Гости открыли граффити на фасаде детсада, созданные командой художника Бразила Абдуллаева. Игрок «Челябинска» Арсений Саленко провел мастер‑класс по футболу.