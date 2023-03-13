Челябинских дорожников в феврале оштрафовали на 1,6 млн за некачественную уборку снега

За прошедшую неделю подрядчикам выписали 22 предписания

На аппаратном совещании главы Челябинска 13 марта обсудили содержание улично-дорожной сети. По словам руководителя комитета дорожного хозяйства Андрея Ксензова, в ежедневном режиме идет контроль за исполнением контрактов подрядчиками. По итогам февраля за некачественную работу дорожникам выставили штрафы на 1,6 млн рублей.

По поручению главы Натальи Котовой специалисты КДХ проверяют, как выполняют условия контракта подрядчики в условиях круглосуточного содержания дорог. Только за прошедшую неделю подрядные организации получили 22 предписания за некачественную уборку уличной сети. Рекордсменом в претензиях стала компания «Ойкумена», получив 11 предписаний. 5 вручили представителям ООО «Союз Автодор» и по 3 выписали ООО «Электрострой» и АО «Уралмостострой». 15 предписаний находятся в работе.

Напомним, сегодня Наталья Котова сделала особый акцент на уборке наледи и сосулек с крыш домов и учреждений. Поводом стала трагедия, произошедшая в минувшую пятницу на юге области. Там сошедшая с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса ледяная глыба привела к гибели 12-летнего мальчика. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В этот же день аналогичный случай произошел в Магнитогорске. К счастью, мальчик выжил и получил необходимую помощь.

Губернатор Алексей Текслер поручил провести по этим случаям служебные проверки, а также проверить все крыши многоквартирных домов и соцобъектов. Кроме того, глава региона сказал, что во второй раз предупреждать ответственных не станет — сразу «полетят головы».