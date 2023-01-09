Челябинских дорожников оштрафовали на 2 млн за плохую уборку снега

Сейчас вывоз снежных масс перенесли до потепления

Подрядчики, отвечающие за содержание улично-дорожной сети Челябинска, получили штрафы на 2 млн рублей в минувшем декабре. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Сейчас из-за морозов вывоз снега отменили до повышения температуры воздуха.

По словам Андрея Ксензова, всего за прошлый месяц было выдано 159 предписаний, причем непосредственно перед праздниками — 46 претензий. Половина из них все еще находится в работе.

«В связи с ухудшением погодных условий подрядчиков перевели на усиленный режим работы. С 31 декабря по 8 января на снегосвалку вывезено более 131 тысячи кубометров снега. За этот период было задействовано 529 единиц техники, в среднем выходили 545 дорожных рабочих», — заявил Андрей Ксензов.

Что касается нынешней ситуации, то глава города Наталья Котова уточнила, что из-за морозов вывоз снега переносится до повышения температуры воздуха. Сейчас необходимо сосредоточиться на очистке прилотковой части, парковок и дорожного полотна. Андрей Ксензов на это ответил, что снег все же вывозят, хотя повысилась нагрузка на технику.

«Будем давать рекомендации по вывозу снега либо на конкретных участках, либо по сокращению нахождения техники и людей на улице. Будем мониторить ситуацию по резкому похолоданию», — резюмировал чиновник.

Кроме того, городское управление благоустройства проверило перед праздниками 46 улиц. Административная комиссия за нарушения правил благоустройства вынесла штрафы на 1 млн рублей. Речь идет о не очищенных от снега и наледи улично-дорожной сети, участков тротуаров и объектов внешнего благоустройства.



Автор: Марат Худяков