Челябинских докторов предостерегли от назначения антибиотиков при ковиде

На первой стадии заболевания эти лекарства, как правило, бесполезны

В Челябинске, как и по всей России, сложилась порочная практика назначать антибиотики при подозрении на ковид. Зачастую врачи в поликлиниках выписывают рецепты на «тяжелые» препараты как бы чего не вышло. И на самом деле — вредят пациентам. Главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко попросила коллег не использовать антибиотики на начальной стадии коронавируса и при подозрении на него.

«Не нужно начинать лечение с антибиотиков. Это большая ошибка. Сначала нужно лечить пациентов противовирусными препаратами», — обратилась к коллегам Татьяна Василенко.

Ранее о бесполезности и опасности антибиотиков при лечении коронавируса заявили ученые из ЧелГУ.

А главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов рассказал Первому областному информагентству об уникальных противовирусных препаратах, которые помогают подавить инфекцию в течение первой недели после заражения.

Между тем пятая волна пандемии в УрФО может быть тяжелее всех предыдущих. Такое предостережение озвучил полпред президента Владимир Якушев.



Челябинская область готовится развернуть более 10 тысяч ковидных коек. Уже в ближайшее время регион увеличит объемы тестирования на ковид.

В регионе создан двухмесячный запас лекарств от коронавируса.