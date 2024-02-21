Замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил южноуральских бойцов 90‑й танковой дивизии орденами Мужества за участие в освобождении города Авдеевки Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Бойцам из Свердловской и Челябинской областей вручено 15 орденов Мужества. После торжественной части замминистра побеседовал с военнослужащими, выслушав подробные детали совершенных ими подвигов в Авдеевке», — отметили в ведомстве.
Самым молодым бойцом был 20‑летний мобилизованный с позывным «Шило» из Екатеринбурга.
Напомним, что 17 февраля военнослужащие из Челябинской области вместе с другими бойцами полностью овладели городом Авдеевкой в ДНР. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин объявил благодарность войскам и генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.
Кроме того, Алексей Текслер поблагодарил челябинских военных, участвовавших в освобождении Авдеевки. Глава региона отметил высокую профессиональную подготовку и героизм, которые бойцы проявили в боях за город.
Добавим, что в День защитника Отечества, 23 февраля, на телеканале ОТВ пройдет очередной телемарафон «Всё для Победы!». В течение дня зрители смогут отправить деньги на нужды бойцов, находящихся в зоне СВО. Организаторы, Народный фронт и медиахолдинг «Первый областной», проводят такие марафоны ежемесячно, среди регионов России это уникальная практика.
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