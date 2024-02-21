Челябинских бойцов наградили орденами Мужества за взятие Авдеевки

В общей сложности наградили 15 уральских военнослужащих

«Бойцам из Свердловской и Челябинской областей вручено 15 орденов Мужества. После торжественной части замминистра побеседовал с военнослужащими, выслушав подробные детали совершенных ими подвигов в Авдеевке»,

— отметили в ведомстве.