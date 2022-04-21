Челябинских айтишников приглашают на конкурс «Цифровой прорыв»

Задачи для программистов будут связаны с искусственным интеллектом

В мае в 25 городах России стартуют первые этапы конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Принять участие во всероссийском конкурсе айтишников могут все желающие вплоть до 14-летних подростков, сообщили Первому областному агентству в пресс-службе министерства связи и цифрового развития Челябинской области.



В пресс-службе министерства напоминают, что в 2021 году Челябинск уже принимал хакатон (соревнование) по искусственному интеллекту. На конкурс тогда зарегистрировались более 600 жителей области, 12 из них стали победителями.

«Участникам предстояло решить два кейса: создать модель машинного обучения для работы с Единым перечнем продукции РФ и систему автоматического видеосопровождения самолетов при заходе на посадку с применением элементов искусственного интеллекта. В итоге три челябинские команды вошли в число победителей хакатона, выиграв в общей сложности 350 тысяч рублей», — прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Новый конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — результат слияния прежних IT-мероприятий «Цифровой прорыв» и «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту», в 2021 году в этих акциях приняли участие более 100 тысяч участников со всей России. В региональном Минцифры сообщают, что с мая по ноябрь 2022 года в рамках нового проекта пройдут 25 региональных чемпионатов, 8 окружных хакатонов и 3 общероссийских онлайн-чемпионата. Цель обновленного «Цифрового прорыва» — поддержка высокотехнологичных направлений науки, формирование сообщества высококвалифицированных IТ-специалистов, создание разработок для решения социально-экономических задач бизнеса и государства, в том числе в рамках импортозамещения.