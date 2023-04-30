Челябинских автомобилистов приглашают принять участие в ралли «Победа-2023»

Чем интересно мероприятие и когда оно состоится

Автомобилисты Челябинской области могут принять участие в ралли «Победа-2023», которое состоится в следующую субботу, 6 мая. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, для водителей это отличная возможность проверить свои знания и утолить жажду адреналина.

«Для участников приготовили интересные дорожные задачи, безопасные дополнительные состязания: слаломы, задания на регулярность движения, карусельную гонку. Такие соревнования помогают водителям воспитать культуру вождения, проверить знания, усовершенствовать навыки вождения, готовят к преодолению любой дорожной ситуации, утоляют жажду адреналина и, что очень важно, все это в безопасных условиях»,— уточнили в управлении ГИБДД по региону.

Принять участие в ралли могут водители как современных спорткаров, так и ретро-автомобилей. Экипаж может состоять более чем из двух человек.

Начало стартов 6 мая в 10:45 на автодроме управления ГИБДД по Челябинской области, расположенного в Челябинске на улице Харлова, 20. Заявки на участие принимаются до 1 мая.