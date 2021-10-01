Челябинских автомобилистов предупредили об изменении схемы движения на Комсомольском проспекте

Дорожные знаки обновили на двух перекрестках

На Комсомольском проспекте изменили схемы движения на двух перекрестках. Об этом предупредили в городском комитете дорожного хозяйства. Теперь по-новому нужно будет ездить на пересечении проспекта с улицами Чайковского и Молодогвардейцев. Водителей просят быть внимательнее и следить за новыми дорожными знаками.



На пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта левый поворот можно будет осуществлять сразу с двух полос. Это изменение касается водителей, которые едут со стороны улицы Куйбышева. На Чайковского водителей ждут другие изменения.

«Маневр левого поворота со стороны Куйбышева по Чайковского на Комсомольского проспекта теперь возможно осуществить бесконфликтно через разворот в выделенную фазу горения разрешающего сигнала светофора», — сообщили в комитете дорожного хозяйства.

Изменения вводят с целью уменьшить количество ДТП и пробок на этих участках улиц.