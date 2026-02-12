Челябинские зумеры тратят на доставку еды больше других поколений

Рассказываем, за что еще готова платить молодежь

Экономисты вывели «индекс зумера». Они посчитали, сколько молодежь тратит на доставку, развлечения, гаджеты и кофе. Так, в 2025 году молодежь на Южном Урале оставляет на свои нужды примерно 8500 рублей в месяц — и это на 11% больше, чем в 2024 году. Корреспонденты «Урал1» выяснили, на что еще тратят деньги зумеры и с чем это связано.





Двадцатидвухлетняя Алиса учится в магистратуре, работает, активно занимается спортом и творчеством. При этом готовить она не любит, поэтому почти каждый день заказывает доставку или покупает готовую еду в магазинах.





«Я не готовлю. Решила, что эту часть жизни можно оставить другим людям, потому что мне не нравится процесс готовки. Я в основном живу на доставках еды, покупаю уже готовое в магазинах», — делится девушка.

Дорога до офиса тоже требует финансовых затрат. В день Алиса могла три-четыре раза прокатиться на такси — на это у нее уходило примерно пять тысяч рублей в месяц. Сейчас зумер старается экономить и ездит на общественном транспорте.





Ее история — типичный портрет современного молодого человека. Доставка, стриминги, одежда, абонементы в спортзалы и кофе навынос — именно на это поколение Z тратит заметную часть бюджета. Эксперты говорят, что дело не только в привычках.





«Зумер — это поколение, которое изначально нацелено на получение одномоментного эндорфина. То есть из тяжелого нужен компьютер — обязательно игровой и мощный, гаджет желательно последнего поколения. Обязательно нужны кроссовки, в которых они хорошо будут выглядеть, и, соответственно, для подзарядки своей батарейки им необходимо кофе», — поясняет кандидат экономических наук, завкафедрой прикладной экономики и маркетинга ЧелГУ Илья Данилов.

Зумеры более мобильные, быстрее усваивают информацию и легки на подъем, что правильно в настоящее время.





К слову, специалист также отмечает, что нынешнему поколению, впервые за последние десять лет, стало интереснее учиться. Добавим, существует мнение, что зумеры стали глупее предшественников.