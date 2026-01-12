Челябинские зрители сходили на «Чебурашку‑2», «Буратино» и «Простоквашино»

Сборы с трех фильмов подбираются к отметке в 10 млрд рублей

Зимние каникулы закончились. Подводим итоги походов в кино. И снова возвращаемся к лидерам проката в России: «Чебурашка‑2», «Простоквашино» и «Буратино». Все картины имеют возрастное ограничение (6+).

На 12 января «Чебурашка‑2» собрал почти 5 миллиардов рублей, «Простоквашино» — 2094 миллиона рублей, «Буратино» — 2071 миллион рублей.

Несколько отзывов наших коллег-журналистов на фильмы предлагаем вашему вниманию.

«Мы ходили на „Буратино“. На первых кадрах полное отторжение, когда вместо сверчка к черепахе Тортилле плывут три таракана. Также не понравились новые тексты песен — ощущение, что писали второпях, просто зарифмовали случайные слова. Сердце не трогает текст. Но потом, когда стало понятно, что это будет совершенно другая сказка, фильм даже понравился. Интересная интерпретация и актеры любимые, хорошие», — рассказывает редактор 1obl.ru Ирина Голлай.

По опыту других переделок журналист считает, что к разочарованию в новых картинах приводят две фактора. Зритель не готов воспринимать авторский вариант, люди ждут, что им покажут старую сказку с новыми актерами и новыми декорациями, «отреставрированную». А на самом деле их ждет совершенно другой сюжет.

«Создатели новых картин паразитируют на старых сказках, они не предупреждают, что зрителя ждет такой новодел, который ничего общего не имеет со старой сказкой или картиной. Самый яркий пример — „Огниво“, где вообще, кроме самого огнива, ничего от сказки не осталось», — считает Ирина.

«Мы сходили на „Чебурашку“. Девочкам понравилось продолжение. Думала, Вика не высидит до конца фильма, но она не отрывалась от экрана. Много экшен-сцен: погром на празднике, сплав по реке, пожар в доме. Билеты на троих 1470, попкорн и газировка — 1200», — поделилась журналист Bfm74.ru Арина Михайлова.

«Чебурашку» оценила и молодежь. Потому что ярко, броско, динамично, местами трагично. «Я даже заплакала», — сказала о сцене пожара племянница. Взрослые снова оценили любимых актеров вроде Гармаша, Яковлевой, Добронравова и Лысенкова. Их было странно видеть в мультяшном образе. Казалось, чего-то они не договаривают», — говорит редактор Анна Махнина.

Почему на «Чебурашку» такой спрос? Анна предполагает, что дело в успехе первого фильма и вере в мнение большинства: «раз все туда идут, значит, есть что смотреть». Хотя почти всегда развитие темы будет проигрывать первой части.

Сюжет получился навороченный: любовь Гены в молодости, чудовищный день рождения Сони, горное путешествие с приключениями и поиски детей, интриги помощника Риммы Лариона, снос домика и тот же пожар. Все это приправлено невыносимыми шалостями Чебурашки. В общем, детям понравилось — и хорошо, это же фильм для семейного просмотра. По крайней мере, в финале не возникло чувства, что тебя обманули, как на первой части «Волшебника Изумрудного города» в прошлом году.

«Кстати, о финале. Там прямо сказали, что в 2027 году будет „Чебурашка‑3“. И на экран выкатилась целая компания чебурашек. Для меня, взрослого человека, это выглядело жутковато. Вспомнился Владимир Иванович Немирович-Данченко: „Один валенок — это образ, а два — это обувь“. Так и с Чебурашкой», — поделилась Анна.

Редактор портала «Челгид» Матвей Кондрашов сводил шестилетнюю дочь на все три фильма-рекордсмена. Делится рейтингом ребенка: «Чебурашка» — 1, «Простоквашино» −2, «Буратино» — 3.

«Из основных причин, почему сказка про деревянного мальчика не сильно вкатила, ответ — „там все мрачно“. Дальше еще из экспертного (6+) сленга „Простоквашино“ понравился, „Чебурашка“ чуть сильнее“. На этом рецензии окончены», — отметил Матвей.

С позиции взрослого он оценил фильмы так:

«Буратино» — много положительных смыслов, есть отсылки к инклюзии и что с этим делать, понятны принципы и мотивы формирования личности, от просмотра эффект терапевтический. Из минусов — по картинке не 6+. Визуально — стилистика Тима Бертона. И это просто шикарнейшая современная картинка. Бондарчук сделал невероятно стильно. Но когда ребенок сравнивает с другими сказками, а там при всем проигрыше в смысловом плане буйство красок, выигрывает буйство красок. «Простоквашино» — крутой копипаст мультика ради обычного просмотра в кинозале. Игра Дяди Федора отвратительна, но реплики из тех самых советских времен и Печкин-Охлобыстин вытаскивают. Тут как раз ничего глубокомысленного не ждешь и поэтому не разочаровываешься. «Чебурашка‑2» — при органичной первой части сценаристы ударились в абсурд и намешали все подряд. От оригинального Чебурашки — ноль. Гену, который ДОБРЫЙ крокодил, зачем-то выкатили злым. И на два часа. Чего к чему, мы так и не сообразили. Зато картинка и рекордные миллиарды в прокате.

Пик цен на билеты в больших кинотеатрах держался примерно до 7 января — 700—750 рублей за место. Для семейного просмотра дороговато. Поэтому нашлось немало продуманных южноуральцев, которые сходили в кино в малые залы в два раза дешевле. Так, более 15 тысяч человек посмотрели новогодние премьеры в кинотеатре «Знамя» и киноцентре «Импульс». Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, сообщает комитет по культуре города Челябинска.

Несмотря на полярные оценки взрослой аудитории, фильмы в целом выполнили свою главную задачу — стали доступным и популярным семейным досугом. Новогодний кинопрокат 2026 года подтвердил устойчивый спрос на семейное кино.