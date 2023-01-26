Челябинские железнодорожники объявили в розыск хозяина потерявшейся овчарки

Собака ждет возвращения домой в одном из городских приютов

Сотрудница Южно-Уральской железной дороги нашла на путях в Челябинске испуганную, но воспитанную овчарку. Железнодорожники отвезли животное в приют и обратились к горожанам с просьбой о помощи в поисках хозяина. Фото и приметы собаки опубликовала пресс-служба ЮУЖД.

Собаку нашли на станционных путях в районе пешеходного моста, который выходит на улицу Пограничную. По ее поведению было понятно, что она потерялась.

Сотрудница железной дороги, у которой дома две собаки, не могла пройти мимо. Она отвела животное в безопасное место и затем пристроила на передержку в кинологический центр «Драйв», причем заплатила за услугу из своего кошелька.





Железнодорожники отмечают, что собака явно домашняя: крупная, ухоженная, воспитанная, знает команды.





Всех, кто узнает животное, просят писать в личные сообщения на страницах Южно-Уральской железной дороги и кинологического центра «Драйв» в социальной сети «ВКонтакте».