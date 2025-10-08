Челябинские заводы приостановили ряд производственных процессов

Дополнительно снизить нагрузку на окружающую среду их попросили в Минэкологии

В Минэкологии Челябинской области собрали спецсовещание из-за неблагоприятных метеоусловий. Перед промышленниками региона поставили задачу принять дополнительные меры по снижению нагрузки на окружающую среду, сообщает пресс-служба министерства.

По словам первого замминистра Сергея Лаврова, основной причиной интенсивного накопления примесей в приземном слое атмосферы в последние два дня стали штиль, туман, инверсия.

«Это спровоцировало превышение предельно допустимых концентраций по некоторым загрязняющим веществам в отдельных районах города, несмотря на уже реализуемое предприятиями снижение выбросов на 15-20%. На текущий момент, по данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, превышения все еще фиксируются. Необходимо принять дополнительные меры к тому, что уже выполняется промышленниками сейчас согласно плану мероприятий при НМУ 1 степени», — подчеркнул Сергей Лавров.

В данный момент на Челябинском металлургическом комбинате, Челябинском цинковом заводе, ЧЭМК, заводах «ТЕХНО» и ряде других предприятий приостановлена часть производственных процессов. Объекты ПАО «Форвард Энерго» работают на минимальном количестве оборудования, необходимом для обеспечения графика по выработке электроэнергии и тепловым графиком, заданным диспетчером тепловых сетей.

На площадках МУП «ПОВВ» рассредоточено время работы автотранспорта, усилен контроль за соблюдением технологических регламентов работы оборудования, а также осуществляется дополнительный лабораторный контроль нормативов выбросов на контрольных точках предприятия на границе утвержденной санитарно-защитной зоны.

Добавим, влажная уборка на территории Челябинска для максимального устранения пыли будет проводиться, пока не наступят минусовые температуры.

Министерство экологии продолжает контролировать ситуацию круглосуточно.