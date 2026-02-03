Челябинские ювелиры превращают истории в драгоценности

В моду снова входят украшения с сакральным смыслом

В вопросе драгоценных камней жители Южного Урала оказались большими консерваторами — челябинцы определенно выбирают бриллианты. В канун Международного дня ювелира (31 января) мы спросили создателя студии A. Likhachev studio Александра Лихачева, сможет ли ювелирное дело существовать без человека, почему найти два одинаковых изумруда — большая удача, чем природный бриллиант отличается от лабораторного и зачем перед «золотым» этапом изделие воссоздают из пластика.

Как оказалось, найти хорошего ювелира достаточно сложно. В Челябинске мастеров, которые смогут создать украшение по вашей задумке, не так много — около десяти. Конечно, на помощь приходят новые технологии, профессия трансформируется, но без рук человека ее существование пока трудно представить.

Чтобы стать хорошим ювелиром, нужно много практики

Профессия нашла Александра Лихачева еще в 13 лет, мальчику хотелось своих денег и независимости. Он пришел поздравлять с Новым годом тетю, которая работала в ювелирном салоне. На корпоративе руководство в шутку предложило ему попробовать себя в работе.

«Сказали: „Если получится — получится“. Спустя год я заменил главного литейщика на производстве», — вспоминает он.





Платили немного, но он «взял» литье — технологию, которая стала его основой. Позже к техническому навыку добавилась творческая нотка. Чтобы стать хорошим ювелиром, необходима непрерывная практика, убежден Александр.

В 2008 году он начал заниматься ремеслом профессионально. А в 2020‑м, в разгар пандемии, открыл студию. Сегодня украшения из Челябинска отправляют не только по всей России, но и в разные страны мира, в том числе США, Канаду, Португалию, Англию.

Как создается украшение мечты?

Путь украшения от идеи до витрины или шкатулки — это гибрид технологий и кропотливого ручного мастерства. Все начинается с эскиза. Сегодня его рисуют не карандашом на бумаге, а стилусом на планшете. Ювелир создает реалистичную 3D‑визуализацию, чтобы клиент сразу увидел будущий объем, игру света на гранях и пропорции. Это экономит время и ресурсы, потому что дизайн можно корректировать без лишних затрат на материалы.





Фото: предоставлено Александром Лихачевым

После того, как дизайн на картинке согласован, за дело берется 3D‑принтер. Он печатает украшение из полимера, чтобы клиент смог примерить образец, понять его размеры и габариты. После утверждения для модели создается восковая форма для литья.





Далее в игру снова вступает ювелир — он отливает изделие из драгметалла и доводит заготовку вручную: монтирует, спаивает детали, закрепляет. И затем она отправляется в пробирную палату в Екатеринбург — во всем УрФО государственную гарантию состава металла можно получить только там.





«Когда украшение возвращается после присвоения пробы, мы еще раз приводим его в порядок: ставим камни, полируем, родируем, если это белое золото», — рассказывает Александр Лихачев.

На создание одного украшения по индивидуальному заказу уходит в среднем три-четыре недели. Но поиск одинаковых парных камней или сложный дизайн могут растянуть процесс на полгода.

Охота за редкостью и лабораторная революция на рынке драгоценных камней

В работе с драгоценными камнями свои правила и законы. Например, считается, что найти два абсолютно одинаковых изумруда для серег — большая удача. Природные камни всегда будут отличаться оттенком или внутренним рисунком. Идеальные парные экземпляры и ценятся значительно выше. Подобрать идентичные камни проще на рынке искусственно выращенных.

«То есть природа создавала камни миллиарды лет в недрах Земли с помощью высокой температуры и давления, а человек научился это делать с помощью углерода в лабораторных условиях. И по химическому, и физическому составу это такие же камни, но дешевле — благодаря тому, что нет затрат на добычу», — отмечает Александр Лихачев.

Так, кольцо с природным бриллиантом в один карат стоит миллион, а с лабораторным можно купить за 250 тысяч рублей.

Какие украшения сейчас популярны?

По словам ювелира, среди россиян сохраняется спрос на вневременную классику: серьги-пуссеты, кольца-дорожки, лаконичные колье. На смену традиционной «большой четверке» (бриллиант, изумруд, сапфир, рубин) приходит интерес к полудрагоценным камням.





Есть и такие клиенты, которые хотят, чтобы украшение несло определенный смысл. Ювелиры старательно превращают истории в драгоценности. Один такой заказ запомнился Александру особенно. В студию пришел молодой человек, он готовился сделать предложение своей возлюбленной, но не хотел это делать с обычным помолвочным кольцом. Его девушка обожает путешествия, особенно в горах. Отсюда появился дизайн — фактура горного хребта, увенчанная бриллиантом. Судьба преподнесла удивительное совпадение — предложение руки и сердца жених сделал на вершине горы на Филиппинах.

Фото: предоставлено Александром Лихачевым

«Вот такие истории греют душу и подтверждают, что ты на своем пути. Мы не просто создаем украшения, а помогаем воплотить в металле и камне то, что действительно важно для человека»,

— говорит ювелир.