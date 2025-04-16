Челябинские юнармейцы освоили управление БПЛА на мастер-классе ветерана СВО

Ребята отрабатывали навыки управления дронами как на симуляторе, так и на реальной модели БПЛА

Челябинские юнармейцы из школы № 104 получили уникальную возможность — пройти мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) от ветерана СВО Алексея Рожкова. Инициатива проведения урока мужества по теме БПЛА исходила от самих ребят, обратившихся в филиал государственного фонда «Защитники Отечества», рассказали в фонде.

Мастер-класс включал теоретическую часть с ответами на вопросы юнармейцев и практическую: ребята отрабатывали навыки управления дронами как на симуляторе, так и на реальной модели БПЛА, которую им подарили кадровые военные.

Под руководством Алексея Рожкова юнармейцы успешно выполнили базовые задания по управлению дронами. Ветеран СВО подчеркнул важность практических навыков и отметил перспективность данной профессии:

«За этим будущее. Если я собирал железные конструкторы, то для ребят интересны дроны, и я не удивлюсь, если кто-то из них станет профессиональным пилотом БПЛА».

Он также указал на широкую востребованность специалистов по управлению БПЛА в различных сферах, от МЧС до сельского хозяйства.

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова отметила значимость подобных мероприятий:

«Это очень важно, когда ребята слышат про опыт взаимодействия с этой техникой из уст самого бойца, прошедшего спецоперацию».

Она добавила, что в фонде организуются и проводятся самые разные мастер-классы для юнармейцев, Движения Первых, кадетов и студентов.

Педагог юнармейцев Елена Макаренко подчеркнула важность взаимодействия с фондом и сильное впечатление, которое подобные встречи производят на ребят. Так, после встречи с Героем России Максимом Шаломовым юнармейцы захотели, чтобы их отряд носил имя Героя.

Сегодняшний гость Алексей Рожков — участник программы «Герои Южного Урала», призванной подготовить высококвалифицированных руководителей из числа ветеранов СВО, продолжит обучение в Челябинском филиале РАНХиГС. С 1 июля он, вместе с 59 участниками программы, начнет очное обучение, включающее теорию и стажировку в органах власти и на предприятиях региона.