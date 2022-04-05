Челябинские вузы обеспечат жильем участников программы молодежного туризма

Студенты-путешественники смогут сэкономить на проживании, остановившись летом в ЮУрГУ и ЧелГУ

Молодежь Челябинской области сможет значительно экономить на проживании, покоряя Россию по программе молодежного и студенческого туризма. С 1 июня учащиеся вузов, приезжая в 70 регионов страны, смогут остановиться в университетских кампусах и общежитиях по доступным ценам. Как сообщил ИА «Первое областное» проректор Южно-Уральского государственного университета по молодежной политике и социальным вопросам Вячеслав Бурматов, ЮУрГУ готов предоставить ребятам кров за символические 630 рублей в месяц. Принять путешественников по ценам «для своих» готов и ЧелГУ.



«Наш вуз готов принять максимальное участие в программе молодежного и студенческого туризма. Студент из любого региона страны сможет проживать в общежитии ЮУрГУ в самом центре Челябинска. Летом это 626 рублей в месяц, то есть чуть больше 20 рублей в день», — рассказал Вячеслав Бурматов.

Для путешественников в вузе готовы зарезервировать 30 мест в приличных трехместных номерах общежития коридорного типа.

Привлекательные по стоимости условия для размещения студентов и молодых специалистов до 35 лет в настоящее время готовят более 150 вузов в 100 городах страны. По предварительным расчетам, в России программой смогут воспользоваться более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и культурно-познавательных программ.

«Уникальные туристические программы предложили в Горно-Алтайске, Кургане, Грозном, Москве, Севастополе, Петрозаводске, Казани. Подключились 155 ведущих российских вузов, в том числе МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, КФУ и другие», — рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Студенты смогут выбрать несколько направлений, среди которых научно-популярный туризм с целью профессионального роста, профориентационный — для краткосрочного погружения в интересующие специальности, а также культурно-познавательный и рекреационный — для культурного и личностного развития.

Молодым людям остается только выбрать направление и через специальный портал забронировать размещение на нужные даты в кампусе университета, получить подтверждение от принимающего вуза и отправляться в путь для знакомства с культурой региона и развития.

«Регистрация на портале и бронирование начнется с середины апреля. Воспользоваться программой смогут все желающие студенты вузов, победители или активисты конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», а также аспиранты, молодые ученые и специалисты до 35 лет. Главное — иметь действующий студенческий билет», — отметили на горячей линии программы.

С 2022 года заявку на подключение к программе в качестве принимающей стороны также подал Челябинский государственный университет.

«Готовы принять 50 человек по ценам как для наших студентов. Размещение будет в санатории-профилактории ЧелГУ на улице Молодогвардейцев, в котором, кстати, лечение получают не только учащиеся и преподаватели нашего вуза, но и сотрудники и студенты других высших учебных заведений региона. Номера для проживания там комфортабельные — на два и три человека», — рассказали в пресс-службе ЧелГУ.

Вузы заинтересованы в том числе в привлечении студентов в регион. Как отметил Вячеслав Бурматов, молодежь сможет увидеть инфраструктуру и возможность южноуральских вузов, предприятий познакомиться с Челябинской областью, а после поездки как минимум вернуться вновь, еще лучше — остаться для дальнейшего обучения и работы в нашем регионе.

«Думаю, у нас будет время, чтобы максимально индивидуально подойти к наполнению той программы, которая может заинтересовать наших возможных гостей. Готовы к максимальной открытости. Если интерес у гостей вызовет какая-то промышленная площадка, предприятия или вузы — партнеры нашего университета готовы заранее выстроить взаимодействие. Для нас это возможность привлечь молодежь — задача для развития внутреннего туризма, которую поставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — отметил кандидат педагогических наук Вячеслав Бурматов.

Расходы на питание и финансовая часть организации досуга — зона ответственности самого путешественника. Вузы со своей стороны делают все возможное для организации комфортного проживания в Казани, Москве, Иркутске и других городах, а также активно информируют об этой возможности студентов.

Никакого отбора среди учащихся для путешествия в другой регион в челябинских вузах организовывать не планируют. Все, что требуется от студентов, магистрантов и аспирантов, — проявить интерес и воспользоваться программой.