Челябинские вузы готовят очень конкурентоспособных таможенников. Об этом рассказал начальник Челябинского таможенного поста Андрей Висимских во время экскурсии для студентов ЧелГУ. Четверокурсники впервые посетили учреждение и увидели сложные приборы, с которыми многим из ребят предстоит работать, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Прибор «Зоркий» — гордость местного таможенного поста. Первым делом студентов познакомили с ним. Аппарат мобильный, с его помощью определяют подлинность номеров, нанесенных на кузов и двигатель автомобиля.
«На номер накладывается специальная лента, затем прокатывается магнитным роликом. Потом лента заряжается в прибор и мы видим, были ли внесены в номер какие-то изменения. Вот, видите, вместо цифры семь здесь раньше была пятерка», — объяснил принцип работы «Зоркого» сотрудник поста.
Еще один аппарат — «Регула» — помогает таможенникам определять фальшивые документы. Пример работы прибора показали на сертификате о происхождении товара.
«Как вы видите, данный документ имеет степени защиты. В том числе, у него есть светящиеся под ультрафиолетовым излучением изображения», — объяснили будущим таможенникам.
Также с помощью увеличительных стекол «Регулы» можно проверить подлинность подписей и печатей на документах.
Таможенников в Челябинске готовят три вуза; ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУТУ. Пост регулярно приглашает студентов на экскурсии. По словам Андрея Висимских, такая инициатива позволяет привлечь на работу больше перспективных ребят. К примеру, замначальника таможенного поста — как раз выпускник ЧелГУ.
«Также мы 18 сентября приняли на службу в должности старшего инспектора выпускника одного из вузов. Он сейчас делает первые шаги. Хочется отметить достаточно высокую подготовленность. Хорошая база есть, все остальное за нами», — поделился Андрей Висимских.
В заключение экскурсии студентов провели по местному складу, куда приезжают фуры с зарубежным товаром. Некоторые ребята остались и после мероприятий, чтобы пообщаться с сотрудниками. По окончании курса им предстоит производственная практика, по итогам которой некоторым могут предложить трудоустройство.