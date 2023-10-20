Челябинские вузы готовят качественные кадры для границы

Действующие таможенники высоко оценили квалификацию студентов профильных факультетов

Челябинские вузы готовят очень конкурентоспособных таможенников. Об этом рассказал начальник Челябинского таможенного поста Андрей Висимских во время экскурсии для студентов ЧелГУ. Четверокурсники впервые посетили учреждение и увидели сложные приборы, с которыми многим из ребят предстоит работать, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Прибор «Зоркий» — гордость местного таможенного поста. Первым делом студентов познакомили с ним. Аппарат мобильный, с его помощью определяют подлинность номеров, нанесенных на кузов и двигатель автомобиля.

«На номер накладывается специальная лента, затем прокатывается магнитным роликом. Потом лента заряжается в прибор и мы видим, были ли внесены в номер какие-то изменения. Вот, видите, вместо цифры семь здесь раньше была пятерка», — объяснил принцип работы «Зоркого» сотрудник поста.

Еще один аппарат — «Регула» — помогает таможенникам определять фальшивые документы. Пример работы прибора показали на сертификате о происхождении товара.

«Как вы видите, данный документ имеет степени защиты. В том числе, у него есть светящиеся под ультрафиолетовым излучением изображения», — объяснили будущим таможенникам.

Также с помощью увеличительных стекол «Регулы» можно проверить подлинность подписей и печатей на документах.

Таможенников в Челябинске готовят три вуза; ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУТУ. Пост регулярно приглашает студентов на экскурсии. По словам Андрея Висимских, такая инициатива позволяет привлечь на работу больше перспективных ребят. К примеру, замначальника таможенного поста — как раз выпускник ЧелГУ.

«Также мы 18 сентября приняли на службу в должности старшего инспектора выпускника одного из вузов. Он сейчас делает первые шаги. Хочется отметить достаточно высокую подготовленность. Хорошая база есть, все остальное за нами», — поделился Андрей Висимских.

В заключение экскурсии студентов провели по местному складу, куда приезжают фуры с зарубежным товаром. Некоторые ребята остались и после мероприятий, чтобы пообщаться с сотрудниками. По окончании курса им предстоит производственная практика, по итогам которой некоторым могут предложить трудоустройство.