Студенты, прибывшие в Россию из ДНР, ЛНР, Украины и других стран из-за затруднений за границей, смогут бесплатно продолжить обучение в вузах Челябинской области. В Минобрнауки в целом по России уже поступило более 200 заявок для обучения, в том числе в региональных вузах. Как сообщили ИА «Первое областное» сегодня, 18 марта, в ЮУрГУ поступила одна заявка от студента из Германии. В ЧелГУ и ЮУрГГПУ пока обращения не поступали.
«По вопросам перевода из зарубежных вузов в ЮУрГУ пока есть одно обращение от студента из Германии. Решение о приеме будет принято после рассмотрения заявки ректором. Мы готовы принимать студентов, которые прибывают в Россию из-за затруднений за границей и предоставить им все возможности для обучения. Учиться студенты будут бесплатно по квоте Министерства науки и просвещения РФ»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУрГУ.
В Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете на сегодняшний день заявок от иностранных студентов не поступало.
«Все студенты, которые обучались за границей, продолжают обучение. Никаких трудностей у них не возникает. Что касается студентов из иностранных вузов, заявок о переводе к нам от них пока не поступало»,— добавили в пресс-службе Челябинского госуниверситета.
Напомним, 28 февраля Минобрнауки России приняло решение о том, что иностранные студенты, попавшие в трудную ситуацию, смогут продолжить свое обучение в российских вузах. При этом количество бюджетных мест для российских студентов не уменьшится. Прием иностранных студентов будет проводиться по квотам для иностранцев.
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