Челябинские врачи заштопали сердце профессионального футболиста из Череповца

Хирурги кардиоцентра провели уникальную операцию и избавили пациента от фистул

Челябинские кардиохирурги провели уникальную операцию по спасению жизни профессионального футболиста из Череповца. Мужчина больше 20 лет живет с больным сердцем, его «мотор» оперировали три раза, а когда возникла необходимость в новом вмешательстве, от пациента отказались даже столичные доктора. Решить проблему помогли медики из Челябинска, сообщает пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

Андрей Соколов с детства занимался спортом и никогда не жаловался на здоровье. В 31 год мужчина перенес несколько легких простуд подряд. После последней на пальцах высыпали гнойнички и под 40 градусов поднялась температура. Врачи поставили опасный диагноз — эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца).

Эндокардит уничтожил оба клапана сердца — митральный и аортальный. Их пришлось заменить на искусственные, операция была сделана в 2000-м году. Однако эндокардит продолжал разъедать сердце, у митрального клапана образовалась фистула, то есть полость, через которую кровь забрасывается назад. Клапан пришлось менять. Пациент перенес еще одну операцию. В 2005 году фистула образовалась вновь, и Андрей снова попал к хирургам — на это раз фистулу закрыли заплаткой.

В 2020 году у Андрея начались приступы аритмии. И врачи снова нашли на сердце свежую фистулу. Оперировать сердце в четвертый раз на одном и том же месте было рискованно. Череповчанин стал искать альтернативу и оказался на сайте Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. Южноуральские медики согласились прооперировать бывшего футболиста в четвертый раз.

Во время операции хирург Сергей Пискунов обнаружил в сердце Андрея вторую фистулу — всего 1,5 мм в диаметре. Из-за маленького размера ее не видели при обследовании, но в будущем она могла увеличиться и также представлять угрозу для жизни.

Сергей Пискунов пробрался через маленькую фистулу к большой, закрыл ее, а на обратном пути закрыл и маленькую фистулу. Операция продолжалась около полутора часов. Через три дня Андрея выписали домой и отправили в санаторий — восстановить силы перед полетом.

По словам Сергея Пискунова, это первый случай в российской практике, когда закрыть одну фистулу удалось через случайно найденную другую.