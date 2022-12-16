Челябинские врачи за месяц в Донбассе обследовали 1800 детей

Доктора отмечают, что многие малыши с рождения не имели доступа к медицинской помощи

Бригада врачей Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) месяц провела в городе Амвросиевке Донецкой Народной Республики. Медики обследовали 1,8 тысячи детей, многие из которых годами не имели доступа к узким специалистам. Своими впечатлениями от поездки детские доктора поделились 16 декабря с первым вице-губернатором Ириной Гехт, передает корреспондент Первого областного информагентства.







Напомним, бригада из 12 медиков и двух водителей ЧОДКБ и врача из Магнитогорска отправилась в ДНР в конце октября. Первые сильные впечатления челябинцы получили уже 4 ноября: дорогу недалеко от их автобуса обстреляли два украинских истребителя. По словам водителя Евгения, самолеты прошли так низко, что можно было разглядеть лица пилотов.





Евгений возил женщин-врачей по Амвросиевке и восхищался их мужеством

«Потом обстрелы были слышны постоянно. А за несколько часов до отъезда, 30 ноября, пришлось прятаться в бомбоубежище. Вообще мы быстро привыкли спать в одежде и быстро бегать», — делились врачи с вице-губернатором.

Амвросиевка — небольшой райцентр в ДНР, в 76 километрах от Донецка. В 2014 году, во время самых напряженных боев тогда еще не признанной республики с ВСУ, город пять месяцев провел под украинской оккупацией. По словам врачей, сегодня в городе — около 4,8 тысячи детей. Чтобы охватить как можно большую часть несовершеннолетнего контингента, челябинцам пришлось работать почти круглосуточно, организовывать приемы по субботам, хотя первоначально план поездки такого не предусматривал.





«В плане обследования там все очень запущено! Приходили семиклассники, которые последний раз были на приеме у врача перед поступлением в школу. Родившиеся после 2014 года дети зачастую врачей вообще не видели. С тем, что мы выяснили, теперь надо работать специализированным бригадам, нужно больше узких специалистов», — резюмировали медики ЧОДКБ.

Отдельно отмечали, что в ДНР стоит отправить больше детских психологов: там за последние восемь лет родились сотни и тысячи детей, ничего, кроме войны, не видевших. А своих докторов в той же Амвросиевке катастрофически не хватает: на весь город два педиатра, с узкими специалистами полный провал. «Взрослый» невролог один, детского нет, ребят предлагается возить в Донецк. А этого многие родители просто боятся. От гриппа не привиты, амбулаторные карты у некоторых прослеживаются только до 2016 года, особенно тяжело «хроникам» — констатировали медики.





Клавдия Сычева (в центре) делала анализы для педиатров

«Уровень технической оснащенности и состояния медучреждений — а мы жили в родильном отделении — как при СССР, очень отсталый. По моей линии — я брала анализы — то, что у нас давно делает автоматика, местные по-прежнему совершают руками. Хорошо, что с собой привезли много качественного оборудования», — поделилась врач диагностической лаборатории Клавдия Сычева.

Ирина Гехт подтвердила, что эта информация объективна.





«Даже президент, выступая накануне, подчеркнул, что в Донбассе надо в первую очередь подтягивать до уровня соседних российских регионов медицину и образование», — отметила первый вице-губернатор.

Степень местной разрухи подчеркивают даже, казалось, светлые моменты в работе челябинских врачей. Так, детский врач-офтальмолог Регина Зарипова в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства призналась, что проблем с глазами в Амвросиевке было на удивление мало. Срочного вмешательства требовали лишь некоторые болячки.





Регина Зарипова отмечает, что многие дети не могли правильно подобрать очки

«Возможно, это потому, что местные ребята гораздо меньше времени проводят за гаджетами», — предположила Регина Зарипова.

Зато с гаджетами прекрасно работает украинская сторона: медики отмечают, что в первые дни их радушно встречали в детских учреждениях, но вот родители шли на контакт неохотно. Оказалось, их пугали сообщениями в соцсетях и мессенджерах: мол, российские доктора специально отбирают здоровых детей как доноров для трансплантации органов, не доверяйте россиянам ребенка!





«Такое было и когда мы организовали первые поездки ребят из Волновахи и Ясиноватой на учебу и отдых в Челябинскую область. Тогда родителей тоже пугали, что над детьми на Урале будут издеваться, что они не вернутся. А сейчас через наши курорты и с нашей помощью через курорты Краснодарского края прошло уже больше тысячи ребят с Донбасса, многие хотят вернуться сюда и учиться. И родители с радостью отпускают детей, понимая, что здесь — нормальные условия для учебы и общения», — подтвердила Ирина Гехт.

Лед в отношениях с недоверчивыми взрослыми тронулся, когда родители поняли: врачи действительно помогают их детям. Матери, если не могли присутствовать на приеме, передавали записки с вопросами. У многих школьников и дошколят какие-то проблемы были качественно диагностированы впервые. В таких случаях родители сразу старались выйти на прямой контакт с врачами. Как выразилась один из педиатров, для дошколят Амвросиевки челябинские врачи были первыми встреченными в жизни гражданами России.





«Такая работа — это „мягкая сила“, которая меняет отношение населения освобожденных территорий к России. Сначала жители воспринимали медиков настороженно, а потом они стали просто родными, любимыми людьми, которые помогли их детям. Это очень важно. Мы продолжим такую практику и в наших подшефных территориях. С весны возобновим действия передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Мы обязательно отработаем и аспект психологической помощи», — сделала выводы из встречи с врачами Ирина Гехт.