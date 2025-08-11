Челябинские врачи вернули зрение 75‑летней пациентке с катарактой

За год в ЧОКБ проводят свыше 4 тысяч операций по замене хрусталика

75-летняя Александра Подергина из Нязепетровского района после коронавируса стала плохо видеть. Женщине выписали очки, но и с ними зрение ухудшалось. Оказалось, катаракта. В Челябинской областной клинической больнице пенсионерке сделали две операции: сначала на одном глазу, потом на втором. Зрение восстановилось на 100%. О том, как проводят такие операции, рассказали в пресс-службе ЧОКБ.

Катаракта — это помутнение хрусталика. Клетки, выстилающие капсулу хрусталика, смещаются в центр, из-за чего он плотнеет и мутнеет. От этого человек смотрит на все будто бы сквозь пелену. Это возрастные изменения, чаще всего с ними сталкиваются люди в возрасте старше 40 лет. Вылечить катаракту поможет только операция.

«Хирургическим путем удаляется мутное вещество хрусталика и заменяется искусственной линзой. Капсула хрусталика остается, мы удаляем только непрозрачный субстрат с помощью ультразвука. Специальный прибор-факоэмульсификатор дробит мутное вещество, отсасывает его из капсульного мешка, и уже внутрь имплантируется искусственный хрусталик»,— рассказал руководитель офтальмологического центра ЧОКБ, главный офтальмолог Минздрава Челябинской области Андрей Кузнецов.

Ежегодно в Челябинской областной клинической больнице делают свыше четырех тысяч таких операций. Те, кто до этого ходил на ощупь, начинают спокойно читать книги и водить автомобиль без очков.

«Я раньше вязала и носки, и кружки, а перед Новым годом глаз как пленкой затянуло, так перестала. А после операции восстановлюсь и опять начну, мне уже и заказчики звонят»,— рассказывает Александра Подергина.

Кстати, если запустить катаракту, то можно лишиться зрения. Поэтому, если вдруг начала появляться небольшая размытость, лучше сразу отправляться к врачу.